غوتيريش: لنسترشد برسالة النوروز لبناء عالم يسوده السلام والازدهار

جاء ذلك في تصريح ادلى به امين عام الامم المتحدة خلال اجتماع عقد الثلاثاء في مقر منظمة الامم المتحدة عبر الاجواء الافتراضية للاحتفال بيوم النوروز الدولي في اطار مبادرة من قبل ممثلية الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائمة في المنظمة وبمشاركة 11 دولة اخرى ضمن حضارة النوروز.

وشارك في الاجتماع الذي ترأسه سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم لدى منظمة الامم المتحدة مجيد تخت روانجي، امين عام منظمة الامم المتحدة ورئيس الجمعية العامة ورئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي بالمنظمة الدولية.

وهنأ امين عام الامم المتحدة بمناسبة عيد النوروز وبدء العام الهجري الشمسي الجديد 1401 ، واعتبره مبعثا للامل واحترام التعددية وقال: ان اكثر من 300 مليون شخص يحتفلون بهذا العيد في مختلف الدول والقوميات ويوحد بينهم ويجعلنا نستلهم منه لنتعلم المزيد عن بعضنا بعضا وثقافاتنا وكذلك عالمنا.

واضاف: ان النوروز يذكّرنا بجميع مشتركاتنا وقيمنا مثل السلام وحقوق الانسان والكرامة الانسانية والتي تروج لها منظمة الامم المتحدة يوميا للارتقاء بها ولكن للاسف ان هذه القيم المشتركة تواجه تحديات كبرى والعالم يواجه عاصفة غير مسبوقة من الازمات.

وتابع غوتيريش: ان اعمال العنف والنزاعات غير المبررة والتي لا معنى لها تخلق معاناة كثيرة جدا وتهدد السلام والامن العالمي.

وقال: ان جائحة كورونا تعرّض منذ عامين حياة البشرية للخطر في كافة انحاء العالم واليوم فان عدم المساواة في الحصول على اللقاح يجعل عقبة امام التحسن الكامل وتواجه البشرية خطر متحورات جديدة من المرض.

واشار الى انه بالتزامن مع ذلك تهدد التغييرات المناخية البشرية بخطر وجودي واضاف: نحن بامكاننا السيطرة على خطر الحرب وتحقيق السلام الدائم فقط عبر مساعدة بعضنا بعضا.

وتابع قائلا: نحن يمكننا السيطرة على ازدياد حرارة الارض وخفض التغييرات المناخية الى ادنى مستوى فقط عبر التضامن معا. لو اصبحت رسالة النوروز طريق ارشادنا لربما تمكنا من تحقيق وعودنا لبناء عالم يسوده السلام والصحة والازدهار.

وختم غوتيريش تصريحه بالقول: تعالوا لنجعل هذه البداية الجديدة مترافقة مع ارادة قوية وجديدة لنصون كوكبنا ونوفر الظروف بحيث لا يتخلف احد عن التنمية.

انتهى ** 2342