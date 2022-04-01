وزير الخارجية الايراني يعود إلى طهران في ختام زيارته للصين

وتراس وزير الخارجية الايراني وفدًا سياسيًا لحضور الاجتماع الثالث لوزراء خارجية دول الجوار الافغاني في مدينة تونشي الصينية حيث ألقى كلمة في الاجتماع الذي حضره ايضا وزراء خارجية طالبان وقطر وإندونيسيا.

وكان في رفقة وزير الخارجية الايراني خلال الزيارة المندوب الخاص لرئيس الجمهورية في شؤون افغانستان حسن كاظمي قمي ومدير عام شؤون آسيا الجنوبية في الخارجية رسول موسوي ومدير عام شؤون شرق آسيا في الخارجية رضا زبیب ومدير عام شؤون اورآسيا في الخارجية علي رضا حقیقیان.

وفي جانب من كلمته خلال الاجتماع الثالث لجيران أفغانستان في تونشي بالصين، اكد امير عبداللهيان ضرورة تدشين آلية داخل المنطقة وإنشاء صندوق مالي لدعم الشعب الأفغاني بالتوازي مع تشكيل حكومة وطنية شاملة في افغانستان.

وقال "نحن لسنا هنا لاتخاذ قرار بالنيابة عن الشعب الأفغاني ، ولكن لمساعدة جميع الأفغان في الحصول على مستقبل مشرق ومزدهر".

وعلى هامش الاجتماع التقى وزير الخارجية الايراني بوزراء خارجية الصين وروسيا وتركمنستان وباكستان وقطر وإندونيسيا ونائب رئيس وزراء أوزبكستان ووزير خارجية سلطة طالبان الحاكمة في افغانستان أمير خان متقي.

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