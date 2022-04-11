العميد فدوي: الولايات المتحدة تعترف بفشلها في مواجهة الثورة الإسلامية

واضاف العميد فدوي اليوم الاثنين خلال مراسم احياء ذكرى استشهاد الشهيد مرتضى افيني: ان أمريكا لا يمكنها ان ترتكب اي خطا في الظروف الحالية وبعد مرور 43 عاما من انتصار الثورة الإسلامية الولايات المتحدة هي التي تعترف بفشلها في مواجهة الثورة الاسلامية.

وتابع خلال هذه المراسم التي اقيمت بحضور عوائل الشهداء في المتحف الوطني للثورة الإسلامية والدفاع المقدس في طهران، ان العدو لا يهمه الحقائق بل هو الذي يخلق صورة ويوحى بانها حقيقية وهذه هي الممارسة التي لجأ اليها الأمريكيون منذ السبعينيات.

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