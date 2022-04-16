المشاط يؤكد الحرص على إنجاح الهدنة وفتح مطار صنعاء وموانئ الحديدة ورفع الحصار

وافاد موقع "المسيرة" انه جرى خلال اللقاء، مناقشة الجوانب المتصلة بمستوى الالتزام بالهدنة الإنسانية والعسكرية التي أعلنتها الأمم المتحدة من قبل الطرف الآخر، والجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية في صنعاء بهذا الجانب.

وأكد الرئيس المشاط، الحرص على إنجاح الهدنة وفتح مطار صنعاء وموانئ الحديدة ورفع الحصار لتخفيف معاناة الشعب اليمني.

وجدد الرئيس المشاط، التأكيد على التعاون ومساندة أي جهود صادقة، تسعى لتحقيق السلام المشرف للشعب اليمني، وتحافظ على أمن واستقرار اليمن ووحدته.

فيما أكد وزير الدفاع، التزام الجيش واللجان الشعبية بالهدنة بالرغم من الخروقات التي ترتكبها قوى العدوان واستهدافها المتكرر لبعض المواقع.

انتهى ** 2342