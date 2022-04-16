١٧‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ٣:٠٢ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84718724
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المشاط يؤكد الحرص على إنجاح الهدنة وفتح مطار صنعاء وموانئ الحديدة ورفع الحصار

المشاط يؤكد الحرص على إنجاح الهدنة وفتح مطار صنعاء وموانئ الحديدة ورفع الحصار

طهران/ 17 نيسان / ابريل/ارنا- التقى المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى- القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية، السبت، وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي.

وافاد موقع "المسيرة" انه جرى خلال اللقاء، مناقشة الجوانب المتصلة بمستوى الالتزام بالهدنة الإنسانية والعسكرية التي أعلنتها الأمم المتحدة من قبل الطرف الآخر، والجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية في صنعاء بهذا الجانب.

وأكد الرئيس المشاط، الحرص على إنجاح الهدنة وفتح مطار صنعاء وموانئ الحديدة ورفع الحصار لتخفيف معاناة الشعب اليمني.

وجدد الرئيس المشاط، التأكيد على التعاون ومساندة أي جهود صادقة، تسعى لتحقيق السلام المشرف للشعب اليمني، وتحافظ على أمن واستقرار اليمن ووحدته.

فيما أكد وزير الدفاع، التزام الجيش واللجان الشعبية بالهدنة بالرغم من الخروقات التي ترتكبها قوى العدوان واستهدافها المتكرر لبعض المواقع.

انتهى ** 2342

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