٢٧‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ٩:٣٢ ص
رقم الصحفي: 3087
رمز الخبر: 84733003
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هيئة فلسطينية: 550 أمر اعتقال إداري إسرائيلي بحق أسرى في 2022

هيئة فلسطينية: 550 أمر اعتقال إداري إسرائيلي بحق أسرى في 2022

طهران/27 نيسان/ابریل/ ارنا- قال نادي الأسير الفلسطيني، إن السلطات الإسرائيلية أصدرت أكثر من 550 أمر اعتقال إداري، بحق أسرى فلسطينيين منذ بداية 2022.

وأفاد نادي الأسير في بيان صحفي، أن من بينها 240 أمر اعتقال إداري جديد، فيما صدرت بقية الأوامر بحقّ أسرى صدرت أوامر سابقة بحقّهم. وأوضح أن أوامر الاعتقال الإداري تركزت في شهري مارس/ آذار الماضي وأبريل/ نيسان الجاري.

وتشهد الأراضي الفلسطينية منذ بداية شهر رمضان توترا أمنيا ملحوظا بين الفلسطينيين والإسرائيليين. والاعتقال الإداري، هو قرار عسكري بالحبس دون محاكمة، لمدة تصل إلى 6 شهور، قابلة للتمديد.

وبين أنه من المرجح إذا ما استمرت إسرائيل بنفس الوتيرة أن يصل عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية العام لـنحو 700 معتقل، وذلك وفقًا للمعطيات الراهنّة.

وأشار نادي الأسير إلى أنّ السلطات الإسرائيلية تحاول تقويض أي حالة مواجهة راهنّة، خاصّة أنّ جزءًا ممن يتم اعتقالهم وتحويلهم للإداريّ هم شباب لم يسبق لهم أن تعرضوا للاعتقال الإداريّ، وهذه النسبة في تزايد مقارنة مع فترات سابقة.

وتابع أن الأمر لم يعد مقتصرًا على مجموعة كبيرة من المعتقلين السابقين، لافتًا إلى أنّ هذا التصاعد مؤشر على احتمالية توجه المعتقلين إلى تنفيذ المزيد من الإضرابات المفتوحة عن الطعام.

وتشهد الأراضي الفلسطينية منذ بداية شهر رمضان توترا أمنيا ملحوظا بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ويبلغ عدد الأسرى الإداريين نحو 530، من بين 4450 أسيرا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية، وفق معطيات سابقة نشرتها مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى.

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