٢٨‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ٣:٢٠ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84735024
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انخفاض في عدد الوفيات والاصابات بكورونا في ايران

انخفاض في عدد الوفيات والاصابات بكورونا في ايران

طهران/ 28 نيسان/ ابريل/ ارنا - أعلنت وزارة الصحة الايرانية، عن انخفاض عدد الوفيات والاصابات بكورونا في ايران، حيث تم تسجيل 969 اصابة فقط و17 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الوفيات جراء كورونا الى 141 الفا و58 شخصا.

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الاربعاء ولغاية ظهر اليوم الخميس تم تسجيل 969 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى  7 ملايين و 220 الفا و402 إصابة مؤكدة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 6 ملايين و 977 الفا و 760 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

وتلقى حتى الآن 64 مليونا و 317 ألفا و 217 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 57 مليونا و 527 ألفا و932 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 27 مليونا و3 الاف و 697 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 148 مليونا و 848 ألفا و846 جرعة.

انتهى** 2344

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