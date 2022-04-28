انخفاض في عدد الوفيات والاصابات بكورونا في ايران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الاربعاء ولغاية ظهر اليوم الخميس تم تسجيل 969 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 7 ملايين و 220 الفا و402 إصابة مؤكدة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 6 ملايين و 977 الفا و 760 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

وتلقى حتى الآن 64 مليونا و 317 ألفا و 217 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 57 مليونا و 527 ألفا و932 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 27 مليونا و3 الاف و 697 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 148 مليونا و 848 ألفا و846 جرعة.

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