طهران تتعاطف مع اسر ضحايا الانفجار في هافانا

وفي تصريح له اليوم السبت، تمنى "خطيب زادة" للمتوفين اثر هذا الحادث، بالرحمة والغفران وللمصابين بالشفاء والسلامة.

ووقع امس الجمعة، انفجار في فندق ساراتوغا (وسط العاصمة الكوبية هافانا) الذي كان قيد الترميم؛ مما اسفر عن وقوع ضحايا وألحاق أضرار كبيرة بواجهة الفندق.

وفي اول تعليق لها على هذا الحادث، اعلنت الرئاسة الكوبية عبر تويتر، أن الانفجار في هافانا (الجمعة) أدى إلى مقتل 18، بينهم امرأة حامل وطفل؛ بحسب موقع جزيرة نت الاخباري.

واشار مكتب رئيس كوبا، الى أن التحقيقات الأولية تشير بأن الانفجار نجم عن تسربٍ للغاز.

انتهى** ح ع