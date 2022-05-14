متسلق ايراني مخضرم يصل الى قمة اعلى جبل في العالم

واوضح "اسماعيل زادة" في تصريح لمراسل ارنا اليوم، ان "عبدي" بدا مشواره لتسلق اعلى قمة بالعالم بعد التعاقد مع احدى الشركات النيبالية المعنية.

واضاف ان المتسلق الايراني هذا، خاض في الشهر الماضي تدريباته الصحية للتكيف مع ظروف نقص الاوكسيجين في المرتفعات والقمم الشاهقة.

وتابع هذا المسؤول الرياضي، ان المتسلق الايراني المخضرم استطاع خلال تدريباته ان يجتاز بنجاح المخيمات 1و2و3 في منطقة ايفرست، ومن ثم بدا التسلق الرئيسي وصولا الى القمة، وقد نجح في ذلك.

واكد اسماعيل زادة، ان المتسلق الايراني عزيز عبدي حقق بهذا النجاح انجازا ثمينا للبلاد.

انتهى**ح ع

