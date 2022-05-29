امير عبداللهيان يدعو موسكو وكييف للحوار وانهاء الحرب

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي لوزير الخارجية الايراني ، حسين أمير عبد اللهيان ، مع وزير خارجية فنلندا ، بيكا هافيستو ، مساء الأحد ، بشان العلاقات الثنائية واحدث التطورات الإقليمية والدولية ، بما في ذلك الأزمة في أوكرانيا.

وإشار امير عبداللهيان إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية الفنلندي إلى طهران والاتفاقات التي تم التوصل إليها ، معلنا استعداده لتوسيع مسار التعاون بين إيران وفنلندا اكثر فاكثر.

وانتقد عدم اتخاذ القرار من قبل اميركا وأشار إلى جدية الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، مؤكداً إرادة طهران للتوصل إلى اتفاق جيد وقوي ودائم.

ونوه إلى دعم استمرار وقف إطلاق النار في اليمن ، مؤكدا ضرورة رفع الحصار الإنساني الكامل عن هذا البلد وحل الأزمة اليمنية في إطار الحوار اليمني اليمني.

وبشأن الحرب في أوكرانيا ، قال عبداللهيان ان: الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعارض الحرب وتدعو طرفي النزاع في موسكو وكييف للحوار وإنهاء الحرب ، وان طريق الحل رهن بالخيار الدبلوماسي والحوار.

*وزير الخارجية الفنلندي

بدوره حيّا وزير الخارجية الفنلندي في هذا الاتصال الهاتفي الذكرى السنوية التسعين لاقامة العلاقات الدبلوماسية بين إيران وفنلندا واصفا العلاقات بين البلدين بالمهمة، مؤكدا على تطوير وتوسيع التعاون بينهما.

وأعرب هافيستو عن أمله في التوصل إلى اتفاق مناسب في مفاوضات فيينا.

وحول الأزمة الأوكرانية ، أعرب وزير الخارجية الفنلندي عن أمله في أن تساعد المحادثات الروسية الأوكرانية ، بدعم من الدول الاخرى، بما في ذلك إيران ، في حل وتسوية الأزمة سلميا.

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