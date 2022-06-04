بدء مراسم إحياء الذكرى الـ 33 لرحيل الإمام الخميني (رض)

وانطلقت اليوم السبت،مراسم إحياء الذكرى الثالثة والثلاثين مؤسس الجمهورية الإسلامية الرحيل الإمام الخميني(رض)، بتلاوة كلام الله وعزف نشيد الجمهورية الإسلامية وبحضور المسؤولين العسكريين والوطنيين و ضيوف من مختلف بلدان العالم.

وقال الرئيس الايراني آية الله رئيسي الليلة الماضية (الجمعة)، في ضريح الإمام الرحيل، أن الإمام الخميني (رض) يعتقد أن طريق الله يمر عبر الناس، وإن الاهتمام بالله هو السر الأساسي لنجاح وتقدم الثورة وتقدم المدرسة الإمام الخميني (رض).

وأضاف: شهدائنا وصلوا إلى منزلة الكرامة قبل الشهادة. ان الله شاهد على العالم. هذا هو حجر الزاوية في فكر الإمام الخميني (رض).

واوضح قائلا: المظهر الثاني لكرامة الإمام الخميني (رض) هي الثقة بالشعب والإيمان به، وكان الإمام الراحل يعتبر دوما ان الميزان هو رأي الشعب، في بداية الثورة كتبت زمرة المنافقين رسائل ذلك بسم الله وبأسم الشعب البطل ولكن الشهيد مطهري قال بسم الله فقط، ولكن لا تنسوا ان طريق الوصول إلى الله يمر عبر الشعب.

واضاف رئيسي: الإمام الخميني (رض) اهتم دائما بالشعب وخاصة المستضعفين والمحرومين، ودائما كان يسير في اتجاه مناهضة الاستعمار والاستكبار، لأن من يعمل في سبيل الله لن يخضع للظلم أبدا ، وهذه القضية يمكن ملاحظتها أيضا في سيرة الأئمة الاطهار عليهم السلام.

وتابع: السياسة اليوم في العالم بلا قيم روحية، فعلى سبيل المثال 70 عامًا من القمع ضد الشعب الفلسطيني وأيضًا سباق التسلح النووي ، ولكن في مدرسة الإمام الخميني (رض)، ارتبطت السياسة بالقيم الروحية، وكانت قادرة على فتح صفحة جديدة في مجال السياسة.

وانطلقت اليوم السبت مراسم احیاء الذكرى الـ33 لرحيل الإمام الخميني (رض) بعد توقف دام عامين بسبب تفشی فیروس کورونا وفق البروتوكولات الصحية.

3276**انتهى