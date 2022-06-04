وزير الاقتصاد الايراني يلتقي رئيس البنك الإسلامي للتنمية

و تمت مناقشة مختلف القضايا والعقبات أمام تعاون الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع البنك الإسلامي للتنمية خلال اجتماع خاندوزي مع الجاسر.

كما التقى خاندوزي اليوم السبت، بوزراء اقتصاد بعض الدول بما في ذلك إندونيسيا وقطر، بالإضافة إلى حضوره اجتماع كبار ممثلي الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.

وتم خلال هذه اللقاءات مناقشة مختلف قضايا العلاقات الثنائية.

و التقى خاندوزي بنظيره الإندونيسي و ناقش معه كيفية عمل البلدين لتوفير السلع الأساسية.

كما عقد الوفد الايراني برئاسة وزير الاقتصاد اجتماعا تخصصيا وفنيا مع الوفد العراقي.

و عقد اجتماع ثلاثي متخصص بين ايران والعراق والبنك الإسلامي للتنمية بهدف التعاون بين البلدين مع البنك المذكور.

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