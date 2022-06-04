٠٤‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ٣:٤٥ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 84777614
T T
٠ Persons

سمات

وزير الاقتصاد الايراني يلتقي رئيس البنك الإسلامي للتنمية

وزير الاقتصاد الايراني يلتقي رئيس البنك الإسلامي للتنمية

طهران/ 4 حزيران/ يونيو/ارنا- التقى وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الايراني "احسان خاندوزي"، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية "محمد بن سليمان الجاسر"، وعددا من وزراء اقتصاد الدول على هامش الاجتماع السنوي للبنك الإسلامي.

و تمت مناقشة مختلف القضايا والعقبات أمام تعاون الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع البنك الإسلامي للتنمية خلال اجتماع خاندوزي مع الجاسر.

كما التقى خاندوزي اليوم السبت، بوزراء اقتصاد بعض الدول بما في ذلك إندونيسيا وقطر، بالإضافة إلى حضوره اجتماع كبار ممثلي الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.

وتم خلال هذه اللقاءات مناقشة مختلف قضايا العلاقات الثنائية.

و التقى خاندوزي بنظيره الإندونيسي و ناقش معه كيفية عمل البلدين لتوفير السلع الأساسية.

كما عقد الوفد الايراني برئاسة وزير الاقتصاد اجتماعا تخصصيا وفنيا مع الوفد العراقي.

و عقد اجتماع ثلاثي متخصص بين ايران والعراق والبنك الإسلامي للتنمية بهدف التعاون بين البلدين مع البنك المذكور.

انتهى**3276

سمات

تعليقك

You are replying to: .
captcha