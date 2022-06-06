٠٦‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ٩:٣٠ ص
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84778607
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الطلاب الأجانب يرغبون في البقاء في إيران بعد التخرج

الطلاب الأجانب يرغبون في البقاء في إيران بعد التخرج

طهران/ 6 حزیران/ یونیو/ ارنا- صرح المدير العام لشؤون الطلاب الاجانب بمنظمة شؤون الطلاب في البلاد جعفر رازقي أن عددًا كبيرًا من الطلاب الأجانب يرغبون في البقاء في ايران بعد تخرجهم.

واشار رازقي في مقابلة مع مراسل وكالة ارنا الى رغبة الطلاب الاجانب في البقاء في إيران، مضيفا :بعض هؤلاء الطلاب يريدون البقاء في بلادنا بسبب التقارب الثقافي والديني والعقائدي، لكن  القوانين التي تخص الرعايا الأجانب في البلاد لا تسمح بتوظيفهم.

وتابع: نسعى لخلق فرص عمل للنخب غير الإيرانية في البلاد لأن تواجدهم مفيد اقتصادياً وثقافياً وسياسياً،لافتا الى انه في قسم العلاقات الدولية في الشركات والمنظمات، يمكن لهؤلاء التعاون في توسيع العلاقات الايرانية مع بلدانهم.

وتابع ان منظمة شؤون الطلاب وافقت على لائحة حماية النخب الطلابية من افغانستان، موضحا ان ايران توفر تسهيلات خاصة للنخبة الطلابية التي تعيش في افغانستان وترغب في الدخول الى الجامعات الايرانية.

نتهى** 145

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