الطلاب الأجانب يرغبون في البقاء في إيران بعد التخرج

واشار رازقي في مقابلة مع مراسل وكالة ارنا الى رغبة الطلاب الاجانب في البقاء في إيران، مضيفا :بعض هؤلاء الطلاب يريدون البقاء في بلادنا بسبب التقارب الثقافي والديني والعقائدي، لكن القوانين التي تخص الرعايا الأجانب في البلاد لا تسمح بتوظيفهم.

وتابع: نسعى لخلق فرص عمل للنخب غير الإيرانية في البلاد لأن تواجدهم مفيد اقتصادياً وثقافياً وسياسياً،لافتا الى انه في قسم العلاقات الدولية في الشركات والمنظمات، يمكن لهؤلاء التعاون في توسيع العلاقات الايرانية مع بلدانهم.

وتابع ان منظمة شؤون الطلاب وافقت على لائحة حماية النخب الطلابية من افغانستان، موضحا ان ايران توفر تسهيلات خاصة للنخبة الطلابية التي تعيش في افغانستان وترغب في الدخول الى الجامعات الايرانية.

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