ایران وسورية تتعاونان فی مجال التعليم العالي

ووقع البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم المشتركة من الجانب الايراني وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني بهرام عين اللهي ومن الجانب السوري وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم.

ويتبادل الجانبان وفق المذكرة الباحثين والأساتذة في مجال التعليم الطبي لإجراء البحوث العلمية والطبية بما فيها المشافي التعليمية وكذلك تبادل الكتب والدوريات العلمية والمعلومات والخبرات والتدريب في مختلف التخصصات الطبية والصيدلانية المتطورة مثل الجراحة العصبية التنظيرية والجراحات العظمية والقلبية والنسائية وزراعة الكبد والعلوم الطبية الحيوية والخلايا الجذعية وتقانات الليزر وغيرها

ونوه الوزير إبراهيم بالعلاقات العلمية المتينة بين سورية وإيران وبرامج التعاون العلمي والثقافي والبحثي المتعددة بين الجانبين لافتاً إلى أن إيران ومراكزها العلمية والبحثية قطعت شوطا كبيراً في الكثير من المجالات ولا سيما الطبية منها وكذلك تقانات النانو والخلايا الجذعية مشيراً إلى أنه سيتم تقديم التسهيلات بخصوص مسألة تعادل الشهادات والعمل على تنظيم مؤتمر طبي مشترك سيكون الأول من نوعه بين الكليات الطبية والمشافي التعليمية في البلدين خلال الفترة القادمة.

بدوره أكد الوزير الإيراني الاستعداد الكامل للتعاون مع الجانب السوري في مختلف المجالات ولا سيما الطبية والعلاجية والتعليمية انطلاقاً من القواسم الثقافية والتاريخية المشتركة الموجودة بين البلدين لافتاً إلى أهمية تبادل الخبرات والتجارب وتوسيع العلاقات العلمية وإزالة كل ما يعوق ذلك.

حضر اللقاء السفير الإيراني بدمشق مهدي سبحاني والوفد الإيراني المرافق للوزير ومن الجانب السوري معاونا وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس جامعة دمشق ومديرو عدد من المشافي الجامعية ومدير العلاقات الثقافية في الوزارة.

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