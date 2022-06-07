٠٧‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ٣:١٥ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84780462
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قائد الثورة يقيم صلاة الميت على جثمان حجة الاسلام دعائي (رحمه الله)

قائد الثورة يقيم صلاة الميت على جثمان حجة الاسلام دعائي (رحمه الله)

طهران / 7 حزيران / يونيو / ارنا – قام قائد الثورة الاسلامية "اية الله العظمى السيد علي الخامنئي"، مساء امس الاثنين، بزيارة جثمان الفقيد "حجة الاسلام سيد محمود دعائي" واقام صلاة الميت عليه.

وافاد "مركز حفظ ونشر مؤلفات اية الله العظمى الخامنئي"، ان سماحته اقام امس، صلاة الميت على "رفيق درب الامام الخميني (رض)، الفقيد "حجة الاسلام دعائي" (رحمه الله)، بحضور جمع من افراد اسرته وذويه. 

يذكر ان ممثل الولي الفقيه والمدير المسؤول لمؤسسة "اطلاعات" الاعلامية والسفير الإيراني الأسبق لدى العراق واحد ابرز انصار ورفاق درب الامام الراحل (رض) خلال فترة المنفى بالنجف الاشرف "حجة الاسلام سيد محمود دعائي"،  وافته المنية امس الاثنين عن عمر ناهز الـ 81 عاما.

ونوه سماحة قائد الثورة الاسلامية في برقية العزاء التي بعثها بالمناسبة، بأن الفقيد حجة الاسلام دعائي كان یتحلی بصفات طيبة وخلق حسن وصفو الروح وسلامة النفس والتواضع والزهد والولاء للإمام الخميني (ره) والثورة الإسلامية الإيرانية، فضلا عن شاطاته خلال فترة النضال (ضد النظام البهلوي البائد) في العراق وإيران؛ سائلا الباري تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.

انتهى ** ح ع 
 

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