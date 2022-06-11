ايران تخسر امام هولندا في دوري الامم بالكرة الطائرة

وفي هذه المباراة التي جرت في مرحلة التصفيات بدوري الامم للعام 2022 والتي تقام مبارياتها في مدينتي اوتاوا الكندية وبرازيليا البرازيلية، خسرت ايران امام هولندا بنتيجة 3-0 في اطار منافسات المجموعة الاولى التي تجري مبارياتها في برازيليا.

واسفرت الاشواط الثلاثة عن النتائج التالية: 26-24 و 25-21 و 25-21 .

وكانت ايران قد فازت في مباراتها الاولى على الصين 3-1 ، وستلتقي غدا الاحد استراليا ومن ثم اليابان.

وتخوض منافسات الدور التمهيدي 16 منتخبا في اطار مجموعتين، الاولى تضم ايران والصين وسلوفينيا واميركا واليابان وهولندا والبرازيل واستراليا (تجري مبارياتها في برازيليا) فيما تضم المجموعة الثانية بلغاريا وصربيا وكندا والمانيا وبولندا والارجنتين وفرنسا وايطاليا (تجري مبارياتها في اوتاوا).

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