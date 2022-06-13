اتفاق ايراني قطري على تطوير التعاون الرياضي بين البلدين

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع بين الوزيرين في العاصمة القطرية الدوحة اليوم.

الى ذلك، تمنى "سجادي" النجاح لدولة قطر في استضافة كاس العالم لكرة القدم 2022؛ داعيا "بن غانم العلي" لزيارة طهران ومؤكدا على استعداد وزارة الرياضة والشباب الايرانية لتوقيع مذكرة تعاون مع نظيرتها القطرية.

في المقابل، اعرب الوزير القطري عن ترحيبه دعوة نظيره الايراني لزيارة البلاد واستعداد الدوحة لتوقيع اتفاق رياضي مع طهران.

و ورد في هذا التقرير ايضا، بان الجانبين قررا على اعداد مسودة لهذا الاتفاق، ليتم توقيعها خلال زيارة وزير الرياضة والشباب القطري القادمة الى ايران.

انتهى ** ح ع

