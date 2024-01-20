مسؤول : ايران تستضيف الاحد مؤتمرا دوليا لدعم غزة

وفي تصريح خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت، اوضح "كوليوند"، ان الرؤساء والامناء العامين للجمعيات الوطنية والصليب الاحمر لدى دول اسيا والمحيط الهادئ وافريقيا، سيحضرون في هذا الاجتماع.

وفي سياق اخر، لفت هذا المسؤول، انه فضلا عن التبرعات المالية التي قدمها الشعب الايراني منذ بدء الحرب على غزة، سيتم (برعاية اهلال الاحمر الايراني) ارسال ما يزيد عن 10 اطنان من المساعدات الانسانية، وبما يشمل الغذاء والادوات الاساسية الى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة؛ على ان يتم الاعلان عن سبل ارسال هذه المساعدات قريبا.

كما اعرب رئيس الهلال الاحمر الايراني، عن انتقاده لطبيعة تعاون المنظمات الدولية في مجال ارسال الادوات الاساسية والغذاء للشعب الفلسطيني المظلوم بغزة؛ لافتا في الوقت نفسه، ان الكيان الصهيوني الغاصب، يعرقل كثيرا مسار ايصال تلك المساعدات، وعلى سبيل المثال يعمد الى ابطاء حركة الشاحنات المحملة بالاغذية والادوات الاساسية، ليستغرق وصولها الى القطاع اسبوعين من الزمن.

ولفت كوليوند، ان جمعية الهلال الاحمر الايراني قامت طوال فترة الحرب على غزة، بالتنسيقات اللازمة مع الاتحاد وجمعية الصليب الاحمر الدوليين، واصدرت العديد من البيانات المناسبة في هذا الخصوص.

انتهى