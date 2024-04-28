وزيرة التنمية الاجتماعية العُمانية تلتقي مساعدة الرئيس الايراني لشؤون المرأة والأسرة

وتلبية لدعوة مساعدة رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية لشؤون المرأة والأسرة "أنسية خزعلي"، وصلت وزيرة التنمية الاجتماعية العمانية "ليلى بنت أحمد بن عوض النجار" الى ايران.

وعلى هامش زيارتها هذه، قامت الوزيرة العُمانية بزيارة معرض القدرات التصديرية لجمهورية إيران الإسلامية بنسخته السادسة (ايران إكسبو 2024) والتعرف على إنجازات الجمهورية الإسلامية، وكذلك زيارة مجمع "شغف الحياة " التابع لمنظمة رعاية محافظة طهران.

كما التقت النجار مساعدة رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية لشؤون المرأة والأسرة "أنسية خزعلي" وتباحثت معها في القضايا الثنائية المشتركة.

وضمن ابداء اعجابها لما شاهدته وما لاحظته حول تقدم المرأة الإيرانية وبرامج إيران في مجال الأضرار الاجتماعية،أشادت وزيرة التنمية الاجتماعية العمانية بالأساليب المستخدمة في مركز الرعاية الاجتماعية في إيران ودعت الى تبادل الخبرات وإقامة برامج مشتركة بين المرأة الإيرانية والعمانية.

وبدورها أشارت أنسية خزعلي في هذا اللقاء الى القواسم المشتركة الثقافية والاجتماعية العديدة بين إيران وعمان واقترحت مشاريع مشتركة في مجال الأسرة وكذلك إقامة معارض مشتركة للمرأة خاصة في مجال الحرف اليدوية والشركات المعرفية.

كما اكدت مساعدة رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية لشؤون المرأة والأسرة على ضرورة توحيد الدول الإسلامية ضد وحشية وجرائم الكيان الصهيوني.

انتهى**ر.م