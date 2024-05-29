قادة وأتباع الديانات السماوية يجددون العهد مع اهداف الإمام الخميني (رض)

وحضر مجموعة من ممثلي الديانات المسيحية الأرمنية والآشورية واليهودية والزرادشتية مساء الثلاثاء عند مرقد مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الإمام الخميني (رض) على اعتاب ذكرى رحيله، وجددوا العهد والميثاق مع اهدافه السامية والتقوا حفيده حجة الإسلام السيد حسن الخميني.

وقال حجة الإسلام السيد حسن الخميني خلال هذا اللقاء ، في إشارة إلى المواقف الواضحة لزعيم الطائفة اليهودية في إيران خلال الحرب الأخيرة على غزة: أن الظلم ليس له جنسية ولا دين؛ ومن يرتكب الظلم يكون قد ارتكب امرا سيئا ويجب إدانته.

وأضاف: علينا أن نسعى للحفاظ على جوهرة رسالة الأنبياء النقية، وهي جوهرة إلهية؛ فإذا أخذنا الأنبياء من تاريخ البشرية فليس للتاريخ ما يفتخر به لأن الأنبياء هم الذين يرفعون الناس.

ويصادف يوم الاثنين من الاسبوع القادم 3 حزيران/يونيو ذكرى رحيل الامام الخميني (رض) عام 1989 .

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