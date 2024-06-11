باقري: العلاقات بين إيران والبرازيل عميقة الجذور

وقال وزير الخارجية الايراني بالانابة علي باقري كني، يوم الاثنين في لقاء مع وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا على هامش اجتماع وزراء خارجية دول البريكس في نيجني نوفغورود بروسيا: أود أن أعرب عن امتناني لمشاعر التعاطف والمحبة التي أبدتها حكومة وشعب البرازيل للخسارة الكبرى المتمثلة بحادث سقوط مروحية رئيس الجمهورية ووزير الخارجية ومرافقيهما.

واضاف: إن هذا الحادث واستشهاد الرئيس ووزير الخارجية يمثل خسارة كبرى لحكومة إيران وشعبها، لكن الحقيقة هي أنه تم دائمًا خلق فرص كبيرة لشعبنا من قلب هذه التحديات، حيث ان الشعب الايراني بتوكله على الله والتزامه التلاحم الوطني قد خلق الكثير من الفرص.

وفي معرض اشادته بمستوى علاقات الصداقة بين البلدين، قال القائم بأعمال الخارجية الايرانية: إننا نعتبر العلاقات مع البرازيل علاقات عميقة الجذور تتجاوز العلاقات الاقتصادية والتجارية.

وقال باقري: إن البلدين الكبيرين والمهمين، إيران والبرازيل، يسعيان لتحقيق هدف عظيم ومثل أعلى، وهو بناء عالم تكون فيه العدالة هي البنية التحتية وأساسها، وفيه تتمتع شعوب العالم بالسلام والرخاء والازدهار والتقدم المتناسب، وعالم خال من الإرهاب والحرب والعقوبات.

وأضاف: لقد حول الغربيون الآليات الدولية مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن، التي أنشئت بهدف توسيع الاستقرار والأمن في العالم، إلى أداة لتأمين مصالحهم غير المشروعة، ولذلك اليوم، وعلى الرغم من هذه الآليات، يعيش سكان غزة منذ أكثر من ثمانية أشهر في أسوأ الظروف، ويدعم دعاة نهج الاحادية المجرمين والمحتلين وأضاف: الأحادية لا تسعى إلا لمصالحها الخاصة، وإذا تطلبت مصالحها غير المشروعة ، فإنها تستخدم الحرب والإرهاب والعقوبات لتأمينها.

كما أكد رئيس الجهاز الدبلوماسي بالانابة عزم إيران الجاد على تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات وقال: بهذه الطريقة ستكون إيران والبرازيل شريكين مستديمين لبعضهما البعض.

من جانبه أعرب وزير خارجية البرازيل في هذا اللقاء عن تعازي حكومة وشعب بلاده بمناسبة الحادث المؤسف المتمثل بفقد الرئيس الشهيد ووزير الخارجية.

كما أشار ماورو فييرا إلى الاهتمام الخاص الذي يوليه رئيس بلاده لتنمية وتوسيع العلاقات الطيبة بين طهران وبرازيليا، وأكد استمرار التنسيق بشكل أكبر في الساحات والآليات الإقليمية والدولية، بما في ذلك البريكس، كقدرة جيدة من أجل تحقيق الأهداف المشتركة.

وأشار وزير خارجية البرازيل إلى نهج بلاده في الدفاع عن اهل غزة، ودعم مبادرة جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية، وأعرب عن استعداد بلاده للتعاون في المحافل الدولية لدعم الشعب الفلسطيني.

وأكد: نعتبر قتل الناس العاديين والنساء والأطفال أمرا مرفوضا، ونؤكد على تثبيت وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى، وتوفير احتياجات الشعب الفلسطيني.

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