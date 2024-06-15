المقاومة تتصدى لاقتحامات الاحتلال في الضفة بالرصاص والعبوات الناسفة

من جهتها، ذكرت مراسلة الميادين، أنّ قوات الاحتلال اقتحمت بلدة كفردان، وخاضت اشتباكات عنيفة مع المقاومين.

كما أكدت أنّ قوات الاحتلال تقتحم حي المصايف في رام الله.كذلك، كشف الهلال الأحمر الفلسطيني، عن إصابتين، إحداهما حرجة بالرأس، والثانية بشظايا الرصاص في البطن، خلال اقتحام مخيم الجلزون شمال رام الله.

وكانت سرايا القدس، قد نعت أمس الجمعة، الشهداء القادة في كتيبة جنين محمد شلبي ومحمد فياض، اللذين ارتقيا خلال اشتباك مع المحتل في قباطية.

وذكرت في بيانها أنّ "شهداؤنا ومجاهدونا يواجهون جيش الاحتلال بألويته وقواته المدعومة بسلاح الجو حتى آخر قطرة دم وآخر رصاصة".

ونفذت قوات الاحتلال قبل ذلك، أعمال تجريف للشوارع وتخريب وتدمير في ممتلكات المواطنين، فيما تصدى المقاومون للاعتداءات بالرصاص والعبوات.

وأعلنت كتيبة جنين - سرايا القدس أنّها خاضت اشتباكات مع قوات الاحتلال على عدة محاور منذ ساعات الفجر.

على صعيد آخر، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الجمعة، بإصابة جندي إسرائيلي بجروح بعد تعرضه لعملية دهس، قرب قرية رنتيس، غربي رام الله، في الضفة الغربية.

وأقرّ "جيش" الاحتلال، في بيان، بإصابة الجندي من دون أن يذكر مدى خطورة الإصابة، مشيراً إلى أنّه يلاحق السيارة، وأن الجهات المعنية تفحص تفاصيل الحادث.

انتهى ** 2342