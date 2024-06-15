حزب الله يستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات إسرائيلية بعشرات الصواريخ

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، إن 60 قذيفة صاروخية أطلقت من لبنان منذ ساعات الصباح.

وأعلنت القناة 12 الإسرائيلية عن تضرر منزلين ومركبة في المطلة بإصبع الجليل جراء إطلاق 6 صواريخ مضادة للدروع من لبنان.

وأعلن حزب الله في بلاغات متتالية، عن استهداف مبانٍ يستخدمها جنود الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة “مسكف عام” وفي مستعمرة “مرغليوت” بصواريخ الكاتيوشا، بالإضافة إلى استهداف مبان مشابهة في مستعمرة المطلة، بالأسلحة المناسبة وإصابتها بشكل مباشر.

وأضاف الحزب أنه استهدف بالأسلحة الصاروخية انتشاراً لجنود الاحتلال الإسرائيلي في ‏محيط حرش “برعام” وفي ‏محيط موقع الرمثا في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة، وفي خلة ‌‏وردة، بالأسلحة الصاروخية، محققا إصابات مباشرة.

كما استهدف حزب الله التجهيزات التجسسية الإسرائيلية في موقع “جل ‏الدير” وفي موقع ‏”مسكاف عام”، بالأسلحة المناسبة، مؤكدا إصابتها إصابة مباشرة وتدميرها.

وقصف حزب الله مستوطنات “كريات شمونة” و”كفرسولد” بعشرات من صواريخ الكاتيوشا والفلق، واستهدف موقع المطلة في الجليل بالأسلحة المناسبة وحقق إصابة مباشرة.

وبالمقابل، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته وعدوانه على عدد من البلدات في جنوب لبنان.

وقصفت مدفعية الاحتلال الحي الجنوبي لمدينة الخيام، وعين الزرقاء بين بلدتي طيرحرفا والناقورة، وأطراف بلدتي كفركلا ودير ميماس جنوبي لبنان.

انتهى ** 2342