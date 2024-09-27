٢٧‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١١:٥٤ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85609729
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مباحثات بين عراقجي ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي حول مغامرات "إسرائيل" في غزة ولبنان

٢٧‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١١:٥٤ م
رمز الخبر: 85609729
مباحثات بين عراقجي ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي حول مغامرات "إسرائيل" في غزة ولبنان

نيويورك / 27 ايلول/سبتمبر/ارنا- ناقش وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغ براندي في نيويورك بشان الهجمات والمغامرات الخطيرة التي يقوم بها الكيان الصهيوني في غزة ولبنان.

جاء ذلك خلال اللقاء بين الجانبين يوم الجمعة على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وتبادل الطرفان في هذا اللقاء وجهات النظر حول آخر التطورات في المنطقة والعالم، بما في ذلك الهجمات المستمرة والمغامرات الخطيرة التي يقوم بها الكيان الصهيوني في غزة ولبنان.

كما دعا براندي، الدكتور عراقجي للمشاركة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.

تجدر الإشارة إلى أن اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي المعروف بمنتدى دافوس تعقد كل عام بحضور كبار المسؤولين السياسيين والاقتصاديين للدول بالإضافة إلى كبار مديري الشركات والمؤسسات الاقتصادية والمالية والتكنولوجية الكبيرة على شكل موائد مستديرة اختصاصية وموضوعية.

انتهى ** 2342

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