مخبر: سياسات الحكومة الثالثة عشرة، غيرت المعادلات الدولية بالكامل

جاء ذلك في كلمة القاها مخبر في حفل تدشين خط رشت-كاسبين الحديدي الذي يربط هذا الميناء بالسكك الحديدية العامة للبلاد.

وفيما يخص مبيعات النفط، قال ان هذه الكمية من مبيعات النفط كانت اقل من 300 الف برميل يوميا قبل بدء عمل الحكومة الحالية ، بيد ان الشهيد رئيسي وفي ظل تشخيصه الدقيق ومتابعاته الجادة، اوصل هذه الكمية الى نحو مليون و 800 الف برميل يوميا في اقل من سنة ونصف السنة.

واشار الى ان الرئيس الشهيد ركز على ميزة البلاد في مجال الوصول الى البحر في الشمال والجنوب على اعتبار حاجة الدول الجارة ودول المنطقة لايران في مجال الشحن الترانزيتي ونقل المسافرين وقال ان الرئيس الشهيد كان يتابع خلال لقاءاته ومحادثاته مع قادة الدول الجارة والمنطقة، قضية الممرات.

واكد مخبر في جانب من حديثه ان الشباب النخبة والدراسين، يشكلون اكبر رصيد وراسمال للبلاد وقال ان الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والكوانتوم، تشكل أهم مركبات الاقتدار المستقبلي لاي بلد، ولحسن الحظ فان ايران وفي ظل الافادة من مواردها الانسانية الشابة والمتعلمة، تملك امكانات وطاقات هائلة في هذا المجال.

واكد ان المعادلات الدولية تغيرت بالكامل بفعل السياسة الخارجية للحكومة الحادثة عشرة، ولا يُتخذ قرار في المنطقة من دون اخذ موقف الجمهورية الاسلامية الايرانية بنظر الاعتبار.

واضاف ان الاحادية الامريكية ونظام الهيمنة قد ارتبك بالكامل في الظروف الدولية الحالية.