کتائب سیدالشهداء"العراقیة : سندخل في أي حرب تندلع بين حزب الله اللبناني و"إسرائيل"

وقال المتحدث باسم الكتائب الشيخ "كاظم الفرطوسي" : ان الحرب الجارية في غزة وكذلك في لبنان ما بين حزب الله والكيان الصهيوني، هي حرب محور واحد، والعراق جزء من هذا المحور؛ مردفا، "نحن في الفصائل العراقية ضمن هذه الحرب، ونحن داخلون بهذه الحرب فعلا، ولا نحتاج للدخول فيها، فنحن جزء منها".

وتابع الفرطوسي، ان "الفصائل العراقية تعمل على استهداف الكيان الصهيوني بشكل شبه يومي، وبشكل متعدد، ونحن مع فلسطين في حربها و مع حزب الله في حربه".

وشدد المتحدث باسم كتائب سيد الشهداء، بأنه "اذا ما أقدمت حكومة الكيان الغاصب على أي جنون مع حزب الله في لبنان، فستكون هناك مقبرة كبيرة لهذا الكيان، والجميع سوف يشارك في دفنه بها".

انتهی**2054