إعلام عبري : مسيّرة حزب الله أصابت مكان سكن الجنود "الاسرائيليين"

وكانت المقاومة الإسلامية في لبنان قد أعلنت، اليوم الأحد، أنّ مقاتليها شنّوا هجوماً ‏بسرب من المسيّرات الانقضاضية على مقرّ قيادة للفرقة 91 في "أييلت هشاحر"؛ مبيّنةً أنّ الهجوم استهدف أماكن استقرار ضباط وجنود الفرقة بشكلٍ مباشر، وأوقعهم بين قتيل وجريح.

وأوضحت المقاومة في بيانها، أنّ الاستهداف جاء في إطار دعمها لغزّة، مقاومة وشعباً، وفي إطار ردّها على الاغتيال الذي قام ‏به الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الخيارة في البقاع الغربي.

وتأتي هذه العملية بعد ساعات من نشر الإعلام الحربي في المقاومة اللبنانية، مقطع فيديو تظهر فيه أهداف حيوية "إسرائيلية"، لا يعلم بها إلا المنظومة الأمنية لدى الاحتلال، من ان استهدافُها سيعيد "إسرائيل" إلى العصر الحجري.

وتضمّن الفيديو مقطعاً من الخطاب الأخير للأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، وهو يحذّر الاحتلال الإسرائيلي من التفكير بشن حرب على لبنان، مرفقاً بالترجمة إلى اللغتين الإنكليزية والعبرية، بينما وردت في الفيديو إحداثيات خطوط الطول والعرض للأهداف التي عُرضت من دون تسميتها.

انتهی**2054

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المصدر / المیادین