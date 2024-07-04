معاهدة التعاون الاستراتيجي بين ايران وروسيا في مراحلها النهائية

واضاف ددوف اننا نسعى للتوقيع على معاهدة التعاون الاستراتيجي بين ايران وروسيا في المستقبل المنظور.

واعرب عن تمنياته باستمرار المسار الذي سلكه الرئيس الشهيد رئيسي لتعزيز التواصل بين البلدين.

واكد انه مع التوقيع على هذه المعاهدة، فان البلدين سيشهدان زيادة في تداول السلع بينهما.

وفي معرض اشارته الى اهمية محافظة اصفهان في تعزيز العلاقات بين ايران وروسيا قال السفير الروسي ان صادرات منتجات اصفهان الى روسيا خلال الشهرين الاولين من السنة الايرانية الحالية تجاوزت المليون دولار اي بزيادة خمسة اضعاف عما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي.

وقال ان اصفهان تمثل وجهة سياحية جيدة للمواطنين الروس موضحا اننا شهدنا زيادة بنسبة الضعفين في تبادل السياح بين البلدين.