الرئيس المنتخب يؤكد ضرورة ازدهار السوق والانتاج لادارة البلاد بصورة جيدة

جاء ذلك خلال حضور الرئيس المنتخب مسعود بزشكيان في بازار طهران ولقائه حشدا من رجال الاعمال واصحاب المتاجر والعاملين فيها ، حيث شارك معهم في مراسم العزاء الحسيني في اليوم الثاني عشر من شهر محرم.

وخلال اللقاء طلب منه بعض رجال الأعمال الاستفادة من خبرات رجال الأعمال.

وقال بزشكيان: ان هذه النهضة ستستمر والبلاد يديرها المنتج بالتأكيد وواجبنا هو توفير منصة لكم للقيام بعملكم بشكل صحيح.

وأضاف: ان إدارة البلاد تعتمد على ازدهار السوق والإنتاج، ونحن نعتبر مشكلة السوق هي مشكلة البلد وسنحاول حل هذه المشاكل.

وتابع الرئيس المنتخب: إذا قمتم بالعمل بشكل صحيح وكان السوق مزدهرًا وتم البيع والشراء والإنتاج، فستدار البلاد بشكل جيد؛ لكن إذا كانت هناك مشكلة هنا (السوق)، فستواجه البلاد مشكلة، وبناء على ذلك سنقوم بكل ما يمكننا القيام به لتسهيل عملكم حتى تتمكنوا من ممارسة أعمالكم بسهولة أكبر.

وقال: ترى الحكومة الرابعة عشرة (القادمة) أن من واجبها وضع تسهيل الأمور على جدول أعمال تطوير الإنتاج، حيث ستحاول، حل جميع المشاكل التي تواجه الاتحادات المهنية ورجال الاعمال، بدعم منهم.

انتهى ** 2342