مسيرة مليونية وسط صنعاء تبارك عملية استهداف "تل ابيب"

وجاء الطوفان البشري اليمني بعد ساعات من إعلان القوات المسلحة، قصف "هدف مهم" في مدينة "يافا" المحتلة التي يسميها اليهود "تل أبيب" بطائرة مسيرة متطورة من طراز "يافا".

وباركت الحشود اليمنية عملية قواتها المسلحة التي دكت يافا المحتلة في العمق الفلسطيني المحتل؛ داعين إلى "المزيد من العمليات والضربات المنكلة بالعدو الصهيوني وداعميه".

وكما في الأسابيع الماضية حمل المتظاهرون من ابناء الشعب اليمني، الأعلام اليمنية والفلسطينية ورايات الحرية؛ مؤكدين مواصلتهم مناصرة غزة دون كلل أو ملل، وتأييدهم لعمليات الجيش اليمني ضد ثلاثي الشر أمريكا وبريطانيا و"إسرائيل".

وجددوا المتظاهرون التفويض للسيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، صادحين بهتافات منها "يا قائدنا يا حبيب.. اقصف اضرب تل أبيب"، "فوضناك فوضناك.. يا قائدنا فوضنا"، "لبيناك لبيناك.. يا قائدنا لبيناك"، "فوضناك فوضناك.. واحنا سلاحك في يمناك".

وردد الشعب اليمني ايضا، هتافات منها "يا للعار يا للعار.. غزة في قتل وحصار"، "قسما يا قرن الشيطان.. لن تجني إلا الخسران"، "لو كل العالم حاربنا.. لن نتخلى عن واجبنا"، "موقفنا موقف ديني.. للشعب الفلسطيني"، "الجهاد الجهاد.. كل الشعب على استعداد"، "يا غزة يا فلسطين.. معكم كل اليمنيين" و...

وخلال المسيرة تلى ناطق القوات المسلحة اليمنية، البيان الثاني للقوات المسلحة، أعلن فيه عن تنفيذ عملية عسكرية في خليج عدن استهدفت سفينة (Lobivia) بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.

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