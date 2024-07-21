استشهاد وإصابة 11 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، باستشهاد خمسة فلسطينيين في قصف للاحتلال الصهيوني استهدف محال تجارية ومنازل وتجمعات للفلسطينيين في مخيم البريج.

كما استشهد ثلاثة فلسطينيين في قصف صهيوني على شقة سكنية في مخيم النصيرات، فيما استشهد فلسطينيان في قصف للاحتلال الصهيوني استهدف مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

يذكر أن طائرات الاحتلال نفذت عدة غارات في بلدة القرارة شمال مدينة خان يونس، كما استهدفت المدفعية عددا من المواقع غربي رفح بالتزامن مع إطلاق نار من آليات الاحتلال.

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