٢١‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٩:١٨ ص
رمز الخبر: 85544130
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journalistزهراء ناظمي

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ملفات إخبارية

استشهاد وإصابة 11 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

٢١‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٩:١٨ ص
رمز الخبر: 85544130
استشهاد وإصابة 11 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

طهران/21 تموز/ يونيو/ ارنا- استشهد 11 فلسطينيا على الأقل وأصيب العشرات بجروح، في سلسلة عمليات قصف استهدفت منازل وتجمعات للفلسطينيين في جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، باستشهاد خمسة فلسطينيين في قصف للاحتلال الصهيوني استهدف محال تجارية ومنازل وتجمعات للفلسطينيين في مخيم البريج.

 كما استشهد ثلاثة فلسطينيين في قصف صهيوني على شقة سكنية في مخيم النصيرات، فيما استشهد فلسطينيان في قصف للاحتلال الصهيوني استهدف مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

يذكر أن طائرات الاحتلال نفذت عدة غارات في بلدة القرارة شمال مدينة خان يونس، كما استهدفت المدفعية عددا من المواقع غربي رفح بالتزامن مع إطلاق نار من آليات الاحتلال.

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٠ Persons
journalistزهراء ناظمي

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ملفات إخبارية

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