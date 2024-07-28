قائد الثورة: كلام رئيس الجمهورية، متقن وعميق ومؤشر على الالتزام بمبادئ السيادة الشعبة الاسلامية

واضاف قائد الثورة في مراسم التصديق على رئاسة رئيس الجمهورية المنتخب اليوم الاحد، ان يوم التصديق، هو آخر صفحة من الكتاب الضخم والحافل بالمضامين الذي صاغه الشعب الايراني الكريم والمسؤولين وبواسطة هذه الانتخابات الزاخرة بالدوافع، وجعلوه خالدا في خانة افتخارات ايران.

وشكر الباري عز وجل لاجراء الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة بافضل وجه رغم المناخ المليء بالحزن والحداد العام والناتج عن فقدان رئيس الجمهورية الفقيد الشهيد المغفور له اية الله رئيسي رضوان الله عليه، وتمت بهدوء ونزاهة والتنافس والتعامل الاخلاقي للمنافسين مع الرئيس المنتخب والتي أثارت الاستحسان بعد الانتخابات كثيرا. مؤكدا ان هذا كان اختبارا مهما جدا للبلاد، وهذا الاختبار انجز بحمد الله بنجاح وسيتذوق الشعب، نتيجته الحلوة.

واعرب القائد عن شكره لرئيس الجمهوربة بالانابة السيد محمد مخبر ومجلس الوزراء في ادارة البلاد خلال الشهرين الاخيرين مشيرا الى انهم اضطلعوا بدور مهم واستطاعوا بفضل الله ورعايته، وفي ظل وضع البلاد المستقر ومعنويات الشعب الجيدة ، انجاز الانتخابات بافضل وجه.

واكد سماحته اننا نملك بحمد الله، سيادة شعبية مصحوبة بالتنافس والنزاهة ي البلاد.

وسنوافيكم لاحقا بتفاصل الخبر.