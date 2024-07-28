وقد اقيمت مراسم التصديق على مرسوم رئاسة الجمهورية للدورة الرابعة عشرة للانتخابات الرئاسية، اليوم الاحد برعاية قائد الثورة الاسلامية وجمع من المسؤولين في حسينية الامام الخميني (رض)، وتم التصديق على مرسوم منتخب الشعب لتولي رئاسة الجمهورية على يد الولي الفقيه وذلك تاسيسا على البند 9 من المادة 110 للدستور.
الرئيس بزشكيان يتسلم مكتب رئيس الجمهورية من مخبر
٢٨/٠٧/٢٠٢٤، ١٢:٣٧ م
رمز الخبر: 85551046
طهران/ 28 تموز/يوليو/ارنا – حضر رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان، وبعد التصديق على مرسوم رئاسته من قبل قائد الثورة الاسلامية، الى مكتبه بديوان رئاسة الجمهورية ليتسلمه من رئيس الجمهورية بالانابة محمد مخبر.
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