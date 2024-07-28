الرئيس بزشكيان يتسلم مكتب رئيس الجمهورية من مخبر

وقد اقيمت مراسم التصديق على مرسوم رئاسة الجمهورية للدورة الرابعة عشرة للانتخابات الرئاسية، اليوم الاحد برعاية قائد الثورة الاسلامية وجمع من المسؤولين في حسينية الامام الخميني (رض)، وتم التصديق على مرسوم منتخب الشعب لتولي رئاسة الجمهورية على يد الولي الفقيه وذلك تاسيسا على البند 9 من المادة 110 للدستور.