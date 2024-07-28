بزشكيان: تحسين الوضع المعيشي، من اولويات الحكومة الرابعة عشرة

وبعد التصديق على رئاسته، قال بزشكيان في اول مقابلة له حول اولويات حكومته: ان ما يجب متابعته في الوقت الحاضر هو الوضع الاقتصادي ودعم الانتاج الداخلي وبالتالي تعزيز وتحسين الوضع المعيشي للشعب.

وقال اننا سنسعى لوضع مطلب قائد الثورة، موضوع التنفيذ.