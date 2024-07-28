بزشكيان: تحسين الوضع المعيشي، من اولويات الحكومة الرابعة عشرة

وبعد التصديق على رئاسته، قال بزشكيان في اول مقابلة له حول اولويات حكومته: ان ما يجب متابعته في الوقت الحاضر هو الوضع الاقتصادي ودعم الانتاج الداخلي وبالتالي تعزيز وتحسين الوضع المعيشي للشعب.
وقال اننا سنسعى لوضع مطلب قائد الثورة، موضوع التنفيذ.
طهران/ 28 تموز/يوليو/ارنا – اعتبر رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان اليوم الاحد ان تحسين الوضع المعيشي للناس ومعالجة المشاكل الاقتصادية، يشكلان أولوية من اولويات حكومته.
وبعد التصديق على رئاسته، قال بزشكيان في اول مقابلة له حول اولويات حكومته: ان ما يجب متابعته في الوقت الحاضر هو الوضع الاقتصادي ودعم الانتاج الداخلي وبالتالي تعزيز وتحسين الوضع المعيشي للشعب.
وقال اننا سنسعى لوضع مطلب قائد الثورة، موضوع التنفيذ.
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