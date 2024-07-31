٣١‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١٠:١٠ ص
رمز الخبر: 85553980
T T
٠ Persons
journalistرباب ابراهیم مصطفی

سمات

رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني: نحن مع الحكومة الإيرانية الجديدة لتعزيز السلام والازدهار الاقليميين

٣١‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١٠:١٠ ص
رمز الخبر: 85553980
رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني: نحن مع الحكومة الإيرانية الجديدة لتعزيز السلام والازدهار الاقليميين

طهران/31 تموز/يوليو/ارنا-هنأ رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني "يوسف رضا كيلاني" رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتوليه رئاسة الجمهورية معربا عن وقوف باكستان الى جانب الحكومة الإيرانية الجديدة للتعاون في تعزيز السلام والازدهار الإقليميين.

ووفقا لمكتب العلاقات العامة بمجلس الشيوخ الباكستاني، فقد اصدر يوسف رضا كيلاني بيانا هنأ فيه مسعود بزشكيان على توليه مسؤوليته الجديدة كرئيس جديد للجمهورية الاسلامية الايرانية.

وفي بيانه هذا ، اعرب عن تمنياته للرئيس الايراني الجديد بالمزيد من النجاح والتوفيق و عن أمله في تسريع عملية تعزيز العلاقات الثنائية خلال فترة رئاسته.

وفي إشارة إلى العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين الجارين، أكد كيلاني أن باكستان تقف الى جانب الحكومة الايرانية الجديدة لتعزيز السلام والازدهار الإقليميين.

هذا وقد شارك نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني السيناتور محمد إسحاق دار أمس الثلاثاء على رأس وفد في مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني الجديد.

وبعد مراسم اداء الرئيس الايراني الجديد اليمين الدستورية ، اصدرت وزارة الخارجية الباكستانية بيانا هنأ فيه رئيس الوفد الباكستاني الشعب الإيراني على الانتقال الناجح والفريد للسلطة الى الحكومة السياسية الجديدة، معربا عن دعم وتضامن باكستان حكومة وشعبا مع الحكومة الإيرانية الجديدة والتزام إسلام آباد بمواصلة تعزيز العلاقات بين البلدين الجارين.

انتهى**ر.م

٠ Persons
journalistرباب ابراهیم مصطفی

سمات

أخبار ذات صلة

تعليقك

You are replying to: .