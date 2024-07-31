رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني: نحن مع الحكومة الإيرانية الجديدة لتعزيز السلام والازدهار الاقليميين

ووفقا لمكتب العلاقات العامة بمجلس الشيوخ الباكستاني، فقد اصدر يوسف رضا كيلاني بيانا هنأ فيه مسعود بزشكيان على توليه مسؤوليته الجديدة كرئيس جديد للجمهورية الاسلامية الايرانية.

وفي بيانه هذا ، اعرب عن تمنياته للرئيس الايراني الجديد بالمزيد من النجاح والتوفيق و عن أمله في تسريع عملية تعزيز العلاقات الثنائية خلال فترة رئاسته.

وفي إشارة إلى العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين الجارين، أكد كيلاني أن باكستان تقف الى جانب الحكومة الايرانية الجديدة لتعزيز السلام والازدهار الإقليميين.

هذا وقد شارك نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني السيناتور محمد إسحاق دار أمس الثلاثاء على رأس وفد في مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني الجديد.

وبعد مراسم اداء الرئيس الايراني الجديد اليمين الدستورية ، اصدرت وزارة الخارجية الباكستانية بيانا هنأ فيه رئيس الوفد الباكستاني الشعب الإيراني على الانتقال الناجح والفريد للسلطة الى الحكومة السياسية الجديدة، معربا عن دعم وتضامن باكستان حكومة وشعبا مع الحكومة الإيرانية الجديدة والتزام إسلام آباد بمواصلة تعزيز العلاقات بين البلدين الجارين.

انتهى**ر.م