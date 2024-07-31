٣١‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١٢:٥٤ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85554275
T T
٠ Persons

سمات

خلال اللقاء مع نائب رئيس زيمبابوي ؛

بزشکیان: تعاون الدول المستقلة يحيد الحظر الغربي

٣١‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١٢:٥٤ م
رمز الخبر: 85554275
بزشکیان: تعاون الدول المستقلة يحيد الحظر الغربي

طهران/ 31 تموز/ يونيو/ ارنا- أكد الرئيس الإیراني " مسعود بزشکیان" خلال اللقاء مع نائب رئيس زيمبابوي أن إيران وزيمبابوي لديهما قدرات جيدة ومتكاملة لتطوير العلاقات وقال: إن تعاون الدول المستقلة مثل إيران وزيمبابوي یحيد الحظر الذي تفرضه أمريكا والدول الغربية.

وشارك نائب رئيس زيمبابوي "كيمبو موهادي"، أمس الثلاثاء، في حفل اداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني"مسعود بزشكيان".

وشدد "مسعود بزشكيان" اليوم الأربعاء، خلال اللقاء مع نائب رئيس زيمبابوي ، على تسريع تنفيذ الاتفاقيات بين البلدين في إطار تأمین المصالح المتبادلة وتوفیر الأرضیة للحصول على اتفاقيات جديدة.

وأشار إلى السياسات القاسية التي تنتهجها الولايات المتحدة الأمریکیة في فرض الحظر على الدول التي لا ترغب في مرافقتها وأضاف: إن تعاون ووحدة الدول المستقلة مثل إيران وزيمبابوي يمكن أن یحيد الحظر الذي تفرضه أمريكا والدول الغربية.

من جانبه أشار نائب رئيس زيمبابوي "كيمبو موهادي" خلال اللقاء إلى التاريخ الطويل للعلاقات بين البلدين واعتبر الجمهورية الإسلامية الإيرانية دولة ذات قدرات ومعرفة عالية المستوى، خاصة في مجال الخدمات الفنية والهندسية.

وقال: تمتلك زيمبابوي قدرات متنوعة في مجالات الزراعة والطاقة والتعدين وغيرها، ونحن مهتمون بتبادل هذه الخبرات والقدرات بالتعاون مع إيران.

انتهی**3280

٠ Persons

سمات

أخبار ذات صلة

تعليقك

You are replying to: .