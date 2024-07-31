بزشکیان: تعاون الدول المستقلة يحيد الحظر الغربي

وشارك نائب رئيس زيمبابوي "كيمبو موهادي"، أمس الثلاثاء، في حفل اداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني"مسعود بزشكيان".

وشدد "مسعود بزشكيان" اليوم الأربعاء، خلال اللقاء مع نائب رئيس زيمبابوي ، على تسريع تنفيذ الاتفاقيات بين البلدين في إطار تأمین المصالح المتبادلة وتوفیر الأرضیة للحصول على اتفاقيات جديدة.

وأشار إلى السياسات القاسية التي تنتهجها الولايات المتحدة الأمریکیة في فرض الحظر على الدول التي لا ترغب في مرافقتها وأضاف: إن تعاون ووحدة الدول المستقلة مثل إيران وزيمبابوي يمكن أن یحيد الحظر الذي تفرضه أمريكا والدول الغربية.

من جانبه أشار نائب رئيس زيمبابوي "كيمبو موهادي" خلال اللقاء إلى التاريخ الطويل للعلاقات بين البلدين واعتبر الجمهورية الإسلامية الإيرانية دولة ذات قدرات ومعرفة عالية المستوى، خاصة في مجال الخدمات الفنية والهندسية.

وقال: تمتلك زيمبابوي قدرات متنوعة في مجالات الزراعة والطاقة والتعدين وغيرها، ونحن مهتمون بتبادل هذه الخبرات والقدرات بالتعاون مع إيران.

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