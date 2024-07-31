٣١‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٢:٢٧ م
رمز الخبر: 85554391
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journalistزهراء ناظمي

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وزير الداخلية: اغتيال اسماعيل هنية لن يمر دون رد

٣١‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٢:٢٧ م
رمز الخبر: 85554391
وزير الداخلية: اغتيال اسماعيل هنية لن يمر دون رد

طهران/ 31 تموز/ يونيو/ ارنا- قال وزير الداخلية الإيراني" احمد وحيدي" في رسالة تعزية باستشهاد اسماعيل هنية: لا شك أن اغتيال الشهيد "إسماعيل هنية" لن يمر دون رد، و ان أبناء المقاومة سیردون عليه مؤكدا ان الفائز الكبير في هذا الميدان سيكون مجاهدو طريق الحق كما وعد الله.

وجاء في هذه الرسالة: لقد كان الشهيد إسماعيل هنية أحد قادة جبهة المقاومة المحبين للحرية، والذي ستظل منهجه إلى الأبد قدوة لمجاهدي الإسلام.

وأكد: يعتقد الكيان المجرم الصهيوني وداعميه أن جبهة المقاومة ستضعف بفعل الأعمال الإرهابية، كونهم لا يدركون ان  استشهاد كل من ابناء  المقاومة، يمهد الطريق لطالبي الحق والمظلومين في العالم لتحقيق الهدف الأساسي وهو تحرير القدس الشريف والقضاء على الكيان الصهيوني.

وقال وزير الداخلية: لا شك أن اغتيال الشهيد هنية لن يمر دون رد.

وتابع: أعزي باستشهاد نجل طريق المقاومة السيد إسماعيل هنية الذي سار على طريق المقاومة لشعب فلسطين المظلوم وجميع المطالبين بالحقوق والمضطهدين في العالم، ولا شك، ان الاحتلال الصهيوني بهذه الأعمال الإرهابية والإجرامية، يقترب من السقوط النهائي ونشهد الكراهية العامة لهذا الكيان.
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journalistزهراء ناظمي

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