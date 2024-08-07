كنعاني يهنىء بيوم الصحفي بايران ويستذكر شهداء الصحافة في ايران وغزة

وجه المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني رسالة بمناسبة يوم الصحفي في ايران، ذكر فيها بأن الصحفيين اولئك الذين يمتلئ وجودهم بالحب للشعب الإيراني والنظام المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية والثقافة والتاريخ وحضارة هذه الأرض القديمة، وجعلوا جوهر الحب هذا يتدفق في كتاباتهم وخطبهم وقصصهم.

واضاف كنعاني : أهنئ بصدق أولئك الذين لم يسمح لهم تمسكهم بالمصالح الوطنية وغيرتهم وشرفهم بالكتابة أو قول أي شيء لإرضاء العدو الحاقد.

كما استذكر الصحفيين الذين خاطروا بحياتهم في اصعب الظروف لنقل كلمة الحق وايصال الإطار الحقيقي للأحداث المرّة والحلوة، وايضا الصحفيين الشهداء منهم الذين ساعدوا على تنوير الراي العام وتعميق بصيرته من خلال كشف الحقيقة في ميادين الحرب والارهاب سواء في الحرب المفروضة (حرب ايران-العراق 1980-1988) وسوريا ولبنان وفلسطين .

ووجه تحية اجلال واحترام لـ244 صحفيا شهيدا خلال ثماني سنوات من الحرب المفروضة (حرب ايران-العراق 1980-1988)وايضا لـ165 صحفيا شهيدا الذين اغتالهم الكيان الصهيوني في حربه الدموية على غزة.

ويصادف اليوم الأربعاء، ذكرى استشهاد مراسل وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية "ارنا"، الشهيد "محمود صارمي" في افغانستان برفقة 8 من موظفي قنصلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عام 1998.

وأطلق على هذا اليوم، يوم الصحفي في إيران تخليدا لذكرى هذا الشهید وموظفي قنصلية الجمهورية الاسلامية الايرانية الذين استشهدوا معه.

انتهى**ر.م