البعثة الايرانية لدى المنظمة الاممية : ايران لا تنوي الاخلال بالانتخابات الأمريكية

جاء ذلك في بيان للبعثة الايرانية لدى المنظمة الأممية، اليوم الجمعة، ردا على سؤال حول تقرير مزعوم لشركة "مايكروسوفت" بشأن "تورط إيران في الانتخابات الأمريكية من خلال الهجمات السيبرانية"، حيث صرح البيان : لطالما كانت إيران ضحية لعمليات هجومية سيبرانية متفرقة ضد بناها التحتية ومراكز الخدمات العامة والصناعات في البلاد.

واكد البيان، على "إن القوة السيبرانية الإيرانية، هي دفاعية ومتناسبة مع التهديدات التي تواجهها".

وتابعت البعثة الايرانية لدى الامم المتحدة : إن موضوع الانتخابات الأميركية هو شأن داخلي لهذه البلاد، وإيران لا تتدخل فيها.

وفي وقت سابق، كان ممثلية الجمهورية الإسلامية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، قد صرحت ردا على سؤال حول تصريحات مسؤولي المخابرات الأمريكية الذي زعموا بان "ايران تنوي الاخلال بالانتخابات الأمريكية والتاثير سلبا على الحملات الانتخابية 2024م لدونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري"، صرحت بانه "ليس لإيران اي هدف أو نشاط للتأثير على الانتخابات الأمريكية، ان جزءا كبيرا من هذه الاتهامات يأتي في إطار الحرب النفسية لإعطاء زخم كاذب للحملات الانتخابية في امريكا".

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