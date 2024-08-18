نحو 50 شهيدا بغارات الاحتلال على غزة خلال 24 ساعة

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 4 أشخاص وجرح 19 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في شارع الهوجا بمخيم جباليا شمالي القطاع.

كما استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف استهدف جنوب مدينة دير البلح وسط القطاع.

وفي جنوب القطاع، أفاد مراسل الجزيرة بوصول 4 شهداء و5 جرحى إلى مستشفى ناصر جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة مصبح في بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر طبية للجزيرة باستشهاد 34 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء في غارات إسرائيلية على وسط وجنوب قطاع غزة منذ فجر امس السبت.

ففي منطقة الزوايدة وسط القطاع، استشهد 17 شخصا من عائلة "العجلة"، بينهم 8 أطفال و4 نساء، في غارة إسرائيلية استهدفت مستودعا لجأ إليه نازحون.

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