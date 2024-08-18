١٨‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٨:٣٨ ص
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85571243
T T
٠ Persons

سمات

نحو 50 شهيدا بغارات الاحتلال على غزة خلال 24 ساعة

١٨‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٨:٣٨ ص
رمز الخبر: 85571243
نحو 50 شهيدا بغارات الاحتلال على غزة خلال 24 ساعة

طهران / 18 آب/اغسطس/ارنا- نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على منازل في أنحاء قطاع غزة ليرتفع عدد الشهداء منذ فجر أمس السبت إلى نحو 50 شهيدا، كما أصيب عشرات آخرون بجروح.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 4 أشخاص وجرح 19 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في شارع الهوجا بمخيم جباليا شمالي القطاع.

كما استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف استهدف جنوب مدينة دير البلح وسط القطاع.

وفي جنوب القطاع، أفاد مراسل الجزيرة بوصول 4 شهداء و5 جرحى إلى مستشفى ناصر جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة مصبح في بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر طبية للجزيرة باستشهاد 34 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء في غارات إسرائيلية على وسط وجنوب قطاع غزة منذ فجر امس السبت.

ففي منطقة الزوايدة وسط القطاع، استشهد 17 شخصا من عائلة "العجلة"، بينهم 8 أطفال و4 نساء، في غارة إسرائيلية استهدفت مستودعا لجأ إليه نازحون.

انتهی**1426

٠ Persons

سمات

أخبار ذات صلة

تعليقك

You are replying to: .