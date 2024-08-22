رسالة تهنئة من "كمال خرازي" إلى عراقجي

ووفقا لتقرير لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا)، إنه وعقب تصويت أعضاء مجلس الشورى الإسلامي بالثقة على عباس عراقجي وزيرا للخارجية، هنأه كمال خرازي، رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، على انتخابه.

النص الكامل للرسالة هو كما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

الدكتور سيد عباس عراقجي

وزير الخارجية المحترم

أهنئكم على انتخابكم وزيرا لخارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعلى حصولكم على ثقة الأغلبية الساحقة من ممثلي مجلس الشورى الإسلامي الكرام. وآمل أن تتخذ وزارة الخارجية، في ظل قيادتكم وخبرتكم القيمة، خطوات فعالة تتوافق مع الأهداف المقدسة للثورة الإسلامية والمصالح الوطنية لبلادنا. إن وجود فخامتكم في المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية كان له دور فعال في صياغة ومراجعة وتعديل استراتيجيات العلاقات الخارجية، تمهيداً لعرضها على قائد الثورة الإسلامية ، فضلاً عن توجيه البرامج التنفيذية للمجلس. وكان لسيادتكم دورًا في مختلف أبعاد علاقات بلادنا الخارجية، وهي تجربة ستكون بلا شك فعالة في تنفيذ مهام وزارة الخارجية. أتمنى لك التوفيق في المسؤولية المهمة التي أخذتها على عاتقك.

سيد كمال خرازي

رئيس المجلس

**إنتهى