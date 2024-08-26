وزير الرياضة يهنئ ابطال الكاراتيه الايرانيين

وقال وزير الرياضة في رسالة التهنئة: ان امل المنتخب الوطني الايراني للكاراتية، وفي ظل فوزه بالبطولة في قارة اسيا، يكون قد اظهر جانبا من قدراته في هذا الفرع الرياضي لنفكر بامل أكبر ببناء مسار افضل واكثر منطقية على طريق نموهم.

واضاف: اهنئ اعضاء المنتخب الوطني والفائزين بالميداليات من الفتيات والبنين، ممن ارسوا العزة والفخر، والطاقم الفني ومسؤولي الاتحاد وكلي ثقة بان الكاراتية الايرانية ستبقى تسجل الفخر في اطار برنامج استراتيجي.

يذكر ان أمل المنتخب الوطني الايراني للكاراتية، فاز يوم الاحد بـ 4 ميداليات ذهبية وميدالية برونزية واحدة في قسم البنين وميداليتين ذهبيتين وفضية واحدة وبرونزية واحدة في قسم الفتيات، ليتوج بطلا لاسيا.