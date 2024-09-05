سفير ايران: قلقون من تهديدات المجموعات الارهابية باقتناء الاسلحة الكيميائية

واضاف ايرواني وهو يتحدث في اجتماع لمجلس الامن الدولي عقد اليوم الخميس بالتوقيت المحلي حول الوضع في الشرق الاوسط وسوريا اننا ندعم استمرار الحوار البناء بين سوريا ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية (OPCW) للبت في القضايا العالقة وانجاح هذا الملف.

واكد ان الجمهورية الاسلامية الايرانية بوصفها عضو فاعل في OPCW تؤكد الاهمية الاساسية لضمان العمل المستقل والمحايد والمهني لهذه المنظمة. ان هذا يكتسي اهمية بالغة لا سيما فيما يخص القضايا المتصلة بتنفيذ التزامات الدول الاعضاء.

واوضح ان الجمهورية الاسلامية الايرانية بوصفها الضحية الكبرى للاسلحة الكميائية، تندد باسخدام الاسلحة الكيميائية على يد اي كان وفي اي مكان وتحت اي ظرف.

وقال مندوب ايران الدائم لدى الامم المتحدة ان الجمهورية العربية السورية بوصفها احد الاعضاء الملتزمين بمعاهدة حظر الاسلحة الكيمائية (CWC) ما تزال متمسكة بالتزاماتها الواردة في هذه المعاهدة وتقيم تعاونا وثيقا مع منظمة حظر الاسلحة الكيميائية (OPCW). اننا نعترف رسميا بالاهمية الحيوية لجهود الحكومة السورية في تنفيذ التزاماتها تحت هذه المعاهدة.

وتابع مندوب ايران لدى المنظمة الدولية اننا نؤمن بان منظمة حظر الاسلحة الكيمائية يجب ان تكون قادرة على القيام بواجباتها بصورة محايدة ومهنية وملموسة لتوضح الحقوق وتقدم استنتاج قائم على الشواهد والادلة. وهذا يخدم معاهدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية وسيادة القانون وحفظ السلام والامن الدوليين.

واضاف ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعلن مرة اخرى دعمها التام لمعاهدة حظر الاسلحة الكيميائة وتعزيز موقها وقوتها وتدعو الى التنفيذ الكامل والمؤثر وبدون تمييز للمعاهدة.

واعرب ايرواني عن اسفه لاننا شهدنا خلال السنوات الاخيرة في هذا المجلس وفي منظمة حظر الاسلحة الكيميائية استغلال ممنهج تقوم به بعض الدول الاعضاء لمسارات هذه المنظمات لتحقيق اغراضها السياسية باي ثمن. واستنادا الى مجموعة من المزاعم التي لا اساس لها، فانهم يستخدمون هذه المنظمات ضد الحكومة السورية ويتجاهلون التقدم الذي حققته هذه الدولة في تنفيذ التزاماتها.

واكد ان هذا الامر الذي يقوض سلطة المعاهدة ويعرض مصداقية OPCW للخطر، يجب ان يتوقف.