٢٠‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٥:٣٢ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85601998
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عدوان إسرائيلي على الضفة الغربية: 7 شهداء في قباطية

٢٠‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٥:٣٢ ص
رمز الخبر: 85601998
عدوان إسرائيلي على الضفة الغربية: 7 شهداء في قباطية

طهران /20 ايلول/سبتمبر/ارنا- استشهد 7 شبان فلسطينيين، الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اقتحمت بلدة قباطية جنوبي جنين شمالي الضفة الغربية، وذلك بعد محاصرة منطقة تضمّ مدرستي عزت أبو الرب وقباطية الأساسية.

والشهداء السبعة هم: أحمد زكارنة، فادي حنايشة، محمد أبو الرب، عمر أبو الرب، مصطفى زكارنة، محمد كميل، وشادي زكارنة.

ومن بين الشهداء، اثنان استشهدا برصاص قوات الاحتلال، وبقصف طائرة مُسيرة بصاروخ لمركبة قرب مجمع المقاهي في البلدة، بينما أصيب طفل بجروح وصفت بالحرجة، وشاب بجروح وصفت بالمتوسطة بعد استهدافهما برصاص الاحتلال في البلدة.

وكان ثلاثة شبان قد استشهدوا عقب إصابتهم بالرصاص الحي، وأصيب 10 آخرون بينهم اثنان بعملية دهس من "جيب" للاحتلال أثناء الاقتحام.

وفي التفاصيل، فإنّ قوات الاحتلال نكّلت بجثامين الشهداء الثلاثة، حيث ألقتها من على سطح المنزل الذي كانت تحاصرهم فيه، قبل أن تقوم بنقلهم بجرافة حيث احتجزت جثامينهم.

انتهى ** 2342

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