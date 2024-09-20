عدوان إسرائيلي على الضفة الغربية: 7 شهداء في قباطية

والشهداء السبعة هم: أحمد زكارنة، فادي حنايشة، محمد أبو الرب، عمر أبو الرب، مصطفى زكارنة، محمد كميل، وشادي زكارنة.

ومن بين الشهداء، اثنان استشهدا برصاص قوات الاحتلال، وبقصف طائرة مُسيرة بصاروخ لمركبة قرب مجمع المقاهي في البلدة، بينما أصيب طفل بجروح وصفت بالحرجة، وشاب بجروح وصفت بالمتوسطة بعد استهدافهما برصاص الاحتلال في البلدة.

وكان ثلاثة شبان قد استشهدوا عقب إصابتهم بالرصاص الحي، وأصيب 10 آخرون بينهم اثنان بعملية دهس من "جيب" للاحتلال أثناء الاقتحام.

وفي التفاصيل، فإنّ قوات الاحتلال نكّلت بجثامين الشهداء الثلاثة، حيث ألقتها من على سطح المنزل الذي كانت تحاصرهم فيه، قبل أن تقوم بنقلهم بجرافة حيث احتجزت جثامينهم.

انتهى ** 2342