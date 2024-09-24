بزشكيان: العلاقات الايرانية-الطاجيكية قائمة على اواصر قرابة و روابط تاريخية عميقة

وعلى هامش مشاركته في فعاليات الدورة العادية الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة،التقى الرئيس الايراني "مسعود بزشكيان" بنظيره الطاجيكي "امامعلي رحمان" وتباحث معه في اخر المستجدات والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وفي هذا اللقاء ، وصف الرئيس الايراني العلاقات الايرانية-الطاجيكية بالمتميزة والمبنية على اواصر قرابة و روابط تاريخية عميقة مؤكدا على العمل لتطوير وتوسيع التفاعلات والروابط العلمية والثقافية والاقتصادية والأمنية مع طاجيكستان.

واعتبر بزشكيان القضية الأفغانية قضية مشتركة بين البلدين واكد على اهمية المزيد من التقارب والتعاون بين طهران ودوشنبه العاصمة الطاجيكية لمساعدة هذا البلد للتغلب على مشاكله وحل القضايا العالقة.

وبدوره اشاد الرئيس الطاجيكي امامعلي رحمان بمواقف الرئيس الايراني الرامية لخلق الوحدة والتضامن بين الدول الإسلامية، مضيفا بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد حققت تقدما كبيرا رغم الضغوطات والعقوبات القمعية،داعيا الى الاستفادة من تجارب إيران وتعزيز وتعميق العلاقات في كافة المجالات.

وفي اشارة الى التاريخ العريق والقديم للثقافة والحضارة الايرانية، اعتبر الرئيس الطاجيكي بأن طاجيكستان تعتبر نفسها جزءا من هذه الحضارة العظيمة والغنية وبأن تقدم ايران ونجاحها بمثابة تقدمها ​​ونجاحها على عكس المناوئين لايران.

انتهى**ر.م