١٢‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٦:٢٩ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85624778
T T
٠ Persons

سمات

الجيش اللبناني يعلن استشهاد جنديين وإصابة 3 آخرين في عدوان إسرائيلي

١٢‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٦:٢٩ ص
رمز الخبر: 85624778
الجيش اللبناني يعلن استشهاد جنديين وإصابة 3 آخرين في عدوان إسرائيلي

طهران / 12 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- أعلن الجيش اللبناني، يوم الجمعة، ارتقاء شهيدين وجرح 3 آخرين، في إثر غارة إسرائيلية استهدفت مركزاً للجيش في بلدة كفرا، في جنوبي لبنان.

وفي وقتٍ سابق، أفادت مراسلة الميادين في جنوبي لبنان بأنّ غارة إسرائيلية استهدفت طريقاً إلى جانب مبنى، في بلدة كفرا جنوبي لبنان.

ودان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، "العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مركزاً للجيش في بلدة كفرا الجنوبية، وأدى إلى استشهاد عنصرين وجرح آخرين".

وقال ميقاتي إنّ هذا الإجرام الإسرائيلي المتمادي في حق لبنان لم يوفر اليوم جنوداً بواسل يقومون بواجبهم الوطني في حماية الأرض والدفاع عن الشعب".

وأشار ميقاتي إلى أنّ هذه الاعتداءات في رسم المجتمع الدولي الساكت عن اعتداءات "إسرائيل".

وأجرى رئيس الحكومة اتصالاً بقائد الجيش، العماد جوزف عون، معزياً بالشهيدين، ومتمنياً للجرحى الشفاء العاجل.

واستشهد عدد من عناصر الجيش اللبناني، منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الجاري، نتيجة اعتداءات إسرائيلية متكررة على قرى الجنوب.

انتهى ** 2342

٠ Persons

سمات

تعليقك

You are replying to: .