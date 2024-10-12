الجيش اللبناني يعلن استشهاد جنديين وإصابة 3 آخرين في عدوان إسرائيلي

وفي وقتٍ سابق، أفادت مراسلة الميادين في جنوبي لبنان بأنّ غارة إسرائيلية استهدفت طريقاً إلى جانب مبنى، في بلدة كفرا جنوبي لبنان.

ودان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، "العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مركزاً للجيش في بلدة كفرا الجنوبية، وأدى إلى استشهاد عنصرين وجرح آخرين".

وقال ميقاتي إنّ هذا الإجرام الإسرائيلي المتمادي في حق لبنان لم يوفر اليوم جنوداً بواسل يقومون بواجبهم الوطني في حماية الأرض والدفاع عن الشعب".

وأشار ميقاتي إلى أنّ هذه الاعتداءات في رسم المجتمع الدولي الساكت عن اعتداءات "إسرائيل".

وأجرى رئيس الحكومة اتصالاً بقائد الجيش، العماد جوزف عون، معزياً بالشهيدين، ومتمنياً للجرحى الشفاء العاجل.

واستشهد عدد من عناصر الجيش اللبناني، منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الجاري، نتيجة اعتداءات إسرائيلية متكررة على قرى الجنوب.

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