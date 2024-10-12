١٢‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٨:٤٥ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85625719
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ايطاليا تشهد مسيرة واسعة تضامنا مع الشعب الفلسطيني

١٢‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٨:٤٥ م
رمز الخبر: 85625719
ايطاليا تشهد مسيرة واسعة تضامنا مع الشعب الفلسطيني

طهران / 12 تشرين الأول / أكتوبر / إرنا - خرج الالاف بالعاصمة الايطالية روما، اليوم السبت، في مسيرة واسعة تضامنا ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم، ولاسيما اهالي قطاع غزة.

وافادت ارنا، ان السلطات الايطالية وخلافا للمسيرات السابقة، سمحت للمتظاهرين اليوم ان يجوبوا شوارع وساحات العاصمة روما.  

وتشير التقارير الواردة إلى، أن المتظاهرين، بعد أن ساروا على الاقدام في طريق بمسافة ثلاثة كيلومترات، تجمعوا أخيراً في ساحة "فيكتور إيمانويل الثاني"، التي كانت أيضاً ملتقى أنصار الشعب الفلسطيني خلال العام الماضي.

وحمل اهالي العاصمة الايطالية روما، في مسيرتهم اليوم، اعلام فلسطين ولبنان ولافتات كتبت عليها باللون الاحمر شعارات منددة بالكيان الصهيوني وجرائم الابادة التي يتركبها في حق الشعب الفلسطيني بغزة.

انتهى ** ح ع

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