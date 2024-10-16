السفارة الايرانية في لندن: جولات عراقجي الاقليمية تهدف الى ارساء وقف اطلاق النار

وكتبت السفارة الايرانية في لندن في منصة ايكس مساء الاربعاء، ان وزير الخارجية الايراني يقود نشاطا سلميا جادا على صعيد دول المنطقة لتوفير ظروف وقف اطلاق النار ووضع حد لمحنة شعوب المنطقة، لكن وزراء خارجية بعض الدول الاوروبية يتلون البيانات فقط، فبعضهم يبررون المجازر ضد المدنيين والبعض الآخر يفرضون الحظر على الشعب الايراني في حين لم يقدموا حتى الان حتى مبادرة دبلوماسية واحدة من اجل السلام في المنطقة.

وأكدت السفارة الايرانية في لندن في هذه المدونة "ايران تفتخر بانها تقف في الجانب الصحيح من التاريخ".

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