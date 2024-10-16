١٧‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١٢:٤٧ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85630396
T T
٠ Persons

سمات

السفارة الايرانية في لندن: جولات عراقجي الاقليمية تهدف الى ارساء وقف اطلاق النار

١٧‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١٢:٤٧ ص
رمز الخبر: 85630396
السفارة الايرانية في لندن: جولات عراقجي الاقليمية تهدف الى ارساء وقف اطلاق النار

طهران / 17 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- اعلنت السفارة الايرانية في لندن ان الزيارات التي يقوم بها وزير الخارجية الايراني "عباس عراقجي" الى دول المنطقة تهدف الى ارساء وقف اطلاق النار وقالت ان ايران تفتخر بانها تقف في الجانب الصحيح من التاريخ.

وكتبت السفارة الايرانية في لندن في منصة ايكس مساء الاربعاء، ان وزير الخارجية الايراني يقود نشاطا سلميا جادا على صعيد دول المنطقة لتوفير ظروف وقف اطلاق النار ووضع حد لمحنة شعوب المنطقة، لكن وزراء خارجية بعض الدول الاوروبية يتلون البيانات فقط، فبعضهم يبررون المجازر ضد المدنيين والبعض الآخر يفرضون الحظر على الشعب الايراني في حين لم يقدموا حتى الان حتى مبادرة دبلوماسية واحدة من اجل السلام في المنطقة. 

وأكدت السفارة الايرانية في لندن في هذه المدونة "ايران تفتخر بانها تقف في الجانب الصحيح من التاريخ".

انتهى ** 2342

٠ Persons

سمات

تعليقك

You are replying to: .