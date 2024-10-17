عراقجي يلتقي الرئيس المصري

وتم خلال اللقاء استعراض أهم قضايا وتطورات المنطقة.

وقد أجرى عراقجي في اللقاء مع الرئيس المصري، محادثات ومشاورات مفيدة بشان تطورات المنطقة، اذ شدد الطرفان على ضرورة تكثيف الجهود لوقف الجرائم في قطاع غزة والعدوان على لبنان ومساعدة النازحين والحد من توسع رقعة الحرب التي يشنها الكيان الصهيوني والترحيب بالحراك الدبلوماسي الايراني ومواصلة المشاورات والتنسيق على المستوى الثنائي وعلى مستوى المنظمات الدولية لوضع نهاية لمعاناة الشعبين اللبناني والسوري والحد من توسع الحرب والاعتداءات التي يقوم بها الكيان الصهيوني.

كما التقى رئيس الدبلوماسية الايرانية، نظيره المصري بدر عبد العاطي، اذ بيّن الطرفان مواقف ورؤى بلديهما تجاه تطورات المنطقة لا سيما الحرب في غزة ولبنان.

وكان الوزير عراقجي وفي اطار مشاوراته الاقليمية بشان آخر المستجدات في غزة ولبنان، والعمل على وقف جرائم الكيان الصهيوني، قد زار كلا من لبنان وسوريا والعربية السعودية وقطر والعراق وسلطنة عمان والاردن والتقى كبار المسؤولين فيها.

وتعد القاهرة، المحطة الثامنة للجولة الاقليمية لوزير الخارجية الايراني في سياق استمرار الجهود الدبلوماسية الايرانية لوقف الحرب في غزة ولبنان.