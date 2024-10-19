قائد سلاح البحر : ايران تتولى رئاسة لجنتي "الامن البحري" و"الاجراءات الانسانية لمجموعة ايونيز"

وفي تصريح له اليوم السبت، على هامش مناورات ايونيز المركبة 2024م القائمة منذ امس، اكد الادميرال ايراني على "ان الجمهورية الاسلامية باعتبارها المسؤولة عن تامين المحيط الهندي، قامت برعاية هذه المناورات البحرية شمالي المحيط".

وفي اشارة الى ممثلي الدول المشاركة في مناورات ايونيز البحرية المركبة، اوضح قائد سلاح البحر الايراني : هناك عدد من الدول الاعضاء شاركت حضوريا ومن خلال ايفاد وحدات بحرية وهيئات مراقبة، بينما شاركت دول اخرى عبر الفضاء الالكتروني في هذا الحدث الهام الذي يتعلق بأمن التجارة البحرية والاقتصاد العالمي.

وتابع الادميرال ايراني : اننا عازمون على نقل خبرات ملفتة الى الاعضاء من خلال هذه المناورات، وبما يشكل جزءا من المبادرات التي خططت الجمهورية الاسلامية لها في هذا الاسياق.

ومضى الى القول : ان القوات البحرية التابعة للجيش والحرس الثوري الايرانيين، تتولى مسؤولية تامين شمال المحيط الهندي للسفن والاساطيل التجارية الايرانية، حفاطا على الشريان الاقتصادي للبلاد.

واضاف : كما نؤكد على جهوزيتنا لتقديم الدعم والعون الى جميع القطع البحرية التي تعبر من هذه المنطقة؛ لو تلقت الطلب منها.

وأقيمت في المنطقة البحرية الأولى التابعة للجيش الإيراني، امس الجمعة، مراسم استقبال مجموعات القطع البحرية المشاركة في المناورات المركبة للدول المطلة على المحيط الهندي (2024- IONS) .

ورصد مقطع مصور في اليوم الأول من المناورات التي تحمل اسم "IONS Maritime Exercise 2024" دخول الأسطولين الروسي والعماني المياه الإيرانية حيث استقبلتهما البحرية الإيرانية.

كما وصل ممثلو دول روسيا والسعودية وتايلاند وباكستان وقطر وعمان وبنغلاديش والهند إلى مطار بندر عباس الدولي، في محافظة هرمزكان جنوب إيران، لمشاهدة المناورات المركبة للدول المطلة على المحيط الهندي (2024-IONS) والتي ستجري في المياه الإيرانية.

وتعتبر هذه أكبر مناورة مشتركة في تاريخ إيران وستقام لأول مرة في مضيق هرمز وتهدف إلى "مكافحة التهديدات البحرية والكوارث الطبيعية، وتبادل المعلومات بين القوات البحرية التابعة للدول الأعضاء وتعزيز أمن البحار، ومتابعة القضايا المتعلقة بالبيئة البحرية".

علما ان هذه المناورات، تجري في يومي 18 و19 أكتوبر.

انتهى ** ح ع