٣١‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٩:٢٠ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85645695
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قائد الامن الداخلي: العمليات مستمرة للقضاء التام على الارهابيين شرق البلاد

٣١‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٩:٢٠ م
رمز الخبر: 85645695
قائد الامن الداخلي: العمليات مستمرة للقضاء التام على الارهابيين شرق البلاد

طهران / 31 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- أعلن قائد قوى الامن الداخلي الايراني العميد احمد رضا رادان عن استمرار العمليات لاعتقال الإرهابيين وتدميرهم بالكامل في شرق البلاد.

وقال العميد رادان في تصريح له اليوم الخميس حول زيارته الى محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد: نزور هذه المحافظة لتفقد الزملاء والتحقيق في العملية التي أدت إلى استشهاد 10 من ابناء البلاد في جوهركوه بمدينة تفتان، فضلا عن اللقاء مع شيوخ ورؤساء العشائر في هذه المحافظة.

واضاف: اثر العمليات والإجراءات المتتالية التي قام بها الحرس الثوري ووزارة الامن وكوادر الامن الداخلي في تحديد وتدمير الإرهابيين في المنطقة، فقد تم تماما تقريبا تفكيك الخلية الإرهابية التي ادت إلى استشهاد زملائنا.

واوضح قائد الامن الداخلي، باننا نطارد الان بقايا الإرهابيين في منطقة جنوب شرق البلاد وقال: ستكون لنا اخبار جيدة في المستقبل، لسكان المنطقة، ونأمل أن ننهي بسرعة مطاردة المجرمين المسلحين والقضاء عليهم والوصول إلى النتيجة المرجوة.

انتهى ** 2342

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